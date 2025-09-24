Openski tramvaj prihodnje leto le ne bo dolgo miroval

Vzdrževalna dela na tramvajski infrastrukturi, ki bi jih prihodnje leto morali izpeljati pod okriljem organa za varnost prometne infrastrukture Ansfisa, bodo potekala brez prekinitve voženj. Za krajši čas bodo storitev morali prekiniti zaradi vzdrževanja žic na vzponu med Škorkljo in Ulico Romagna. Za ta dela ni pristojen organ Ansfisa, ampak Občina Trst. Po vsej verjetnosti naj bi po razpoložljivih podatkih govorili le o nekaj tednih.

Proti novemu daljšemu počitku

To je izšlo s sestanka, ki ga je s kontrolnim organom včeraj pozno popoldne imel župan Roberto Dipiazza. Ta se je v Rim odpravil s pristojno za naložbe Eliso Lodi in z direktorjem občinskega oddelka za prostorsko planiranje Giuliom Bernettijem. Na sestanku z direktorjem Ansfise so na novo opredelili potek tehničnih del, ki jih je sicer treba opraviti vsakih 20 let. Zadnji tehnični pregled so opravili leta 2006, dela pa so trajala kar leto dni.

Ker je obstajala verjetnost, da bi tramvaj moral komaj leto dni po vrnitvi (zaradi nesreče iz leta 2016 ni vozil skoraj desetletje) spet na daljši počitek, so na občini poleti zaprosili za sestanek s pristojnim organom. Z včerajšnjim sestankom so bili na koncu menda vsi zadovoljni.