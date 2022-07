Openski tramvaj še vedno čaka

Po številnih zapletih in navideznih razpletih ter zamudah naj bi openski tramvaj vendarle bil na poti ponovnega zagona. Glede na pretekle izkušnje, ko so zaman napovedovali vrnitev, Občina Trst ne želi več ugibati, kdaj bo tramvaj znova začel voziti, je pa na pristojne deželne urade že naslovila dokumentacijo, ki jo bodo ti poslali na ministrski organ Ansfisa (nekoč Ustif). Ta je namreč pristojen za izdajo uporabnega dovoljenja in posledično tudi za ponovno oživitev pomembnega turističnega prevoznega sredstva, ki stoji že celih šest let.

Od nesreče do začetka prenove tračnic so minila štiri leta, jeseni 2019 so po pravnih akrobacijah vendarle našli izvajalca del, podjetje Vitale one iz Kampanije, ki najprej ni imelo sreče z začetkom del, na koncu pa niti s spoštovanjem predvidenih časovnih rokov. Prenova se je namreč končala s kar 500 dnevno zamudo. Občina Trst je podjetju Vitale one, ki je februarja letos vendarle zaključil z deli na gradbišču, zaradi nepravočasnega zaključka prenove zaračunala 34.000 evrov penalov.

To izhaja z včerajšnjega sestanka občinske komisije za transparentnost, ki jo vodi Alessandra Richetti (G5Z). Na njem so mestni svetniki želeli izvedeti, zakaj ima ta projekt tako dolgo brado. V družbi pristojne za infrastrukturna dela v občinski upravi Elise Lodi je na vprašanja odgovarjal občinski inženir Luigi Fantini, ki je večkrat ponovil, da je za projekt prenove tramvajske proge izrecno odgovoren on in ne politika. »Vse akte sem podpisal jaz. In zato sem solidarno odgovoren za vse zadeve,« je poudaril občinski inženir, ki je v nadaljevanju razprave krivdo za zamude, ki so se nakopičile na začetku, na zelo neeleganten način zvalil na prejšnjega nadzornika del, tržaškega inženirja Roberta Carolla, ki sicer velja za velikega poznavalca železniške infrastrukture.

»Pod vodstvom Carolle gradbena dela kar niso in niso stekla. Ko nas je zapusti, smo poiskali novega vodjo, Gennara Della Roso, ki je z izvajalcem del vzpostavil konstruktiven dialog in prenova tračnic je naposled stekla,« je dejal in dodal, da je dolžnost nadzornikov del reševanje problemov in ne zgolj njihovo sprejemanje.