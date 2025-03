Openski tramvaj spet miruje

Na dan, ko bi morali na progi med tržaškim Trgom Dalmazia in Opčinami sopihati trije openski tramvaji, je podjetje Trieste Trasporti začasno prekinilo obratovanje tega priljubljenega prevoznega sredstva. Kot so pri prevoznem podjetju sporočili na spletni strani, so tramvajske vožnje prekinili zaradi vzdrževalnih del na progi. Delavci vzdrževalna dela za zagotavljanje varnosti potnikov opravljajo na območju Škorklje, kjer tramvaj v strmini potiska oziroma zavira vlečna naprava. Tramvaj naj bi miroval do četrtka dopoldne.

Tramvaj so po osmih letih in pol prisilnega mirovanja ponovno zagnali pred dobrim mesecem dni. Sprva je med Trstom in Opčinami vozil le en tramvaj, za tem dva, po novem pa naj bi zagnali vse tri tramvaje. Prvi mesec vsekakor ni minil brez zapletov. Že na prvi dan je tramvaj s Trga Dalmazia krenil z zamudo zaradi vozila, ki je bilo parkirano na tramvajskih tirih. 11. februarja je v zgornjem delu Ulice Commerciale voznik pomotoma zapeljal na tramvajsko progo in tam obtičal. K sreči je uspelo gasilcem vozilo odstraniti, ne da bi poškodovali progo. Nekaj dni kasneje pa jo je tramvaju zagodlo vreme: zaradi nizkih temperatur je prišlo namreč do težav z električno napeljavo.