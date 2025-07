Danes ob 17.44 je po poldrugem dnevu prisilnega mirovanja spet zapeljal openski tramvaj. Včeraj dopoldne je namreč obratovanje tramvaja prekinila električna okvara na vzpenjači, ki je terjala bolj zapletena popravila, kot so tehniki sprva pričakovali. Po današnjih testnih vožnjah se je izkazalo, da so okvaro uspešno popravili in da je proga spet prevozna. Prvi tramvaj je krenil z Opčin ob 17.44, iz Trsta pa ob 18.06.