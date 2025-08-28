Openskih turističnih tabel še ne bo

Openska kulturno-zgodovinska pot, na uresničitev katere čakajo že leta, še ne bo zaživela. V vzhodnokraškem rajonskem svetu so pričakovali, da bo postavitev informacijskih tabel na izbranih mestih le stekla, na Občini Trst pa so pojasnili, da je za postavitev tabel na Krasu potrebno dovoljenje deželnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Projekt je treba prej dejansko dokončati, saj mora svoj podpis prispevati arhitekt, ki si zanj prevzema odgovornost. »S tem niti občina naj ne bi bila seznanjena in zaradi tega se je trenutno zataknilo,« je povedala predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta.