Operno hišo Verdi bo še naprej vodil Giuliano Polo

Po številnih zamudah, razhajanjih, ugibanjih in polemikah ima tržaška operna hiša Giuseppe Verdi spet svojega vodjo. Za intendanta je bil danes imenovan Giuliano Polo, ki se tako vrača na to mesto več mesecev po poteku prejšnjega mandata. Fundacija Verdi, ki ji predseduje tržaški župan Roberto Dipiazza, je pred časom predlagala ravno Pola, ki pa menda ni užival podpore predstavnikov ministrstva za kulturo, ti so mu očitali slabe rezultate. Tudi sindikati niso bili enotni. Naposled je minister za kulturo Alessandro Giuli, ki se je danes mudil v Furlaniji, s trimesečno zamudo podpisal uredbo o imenovanju, kar je danes v krajšem sporočilu potrdilo ministrstvo. Dipiazza je novico komentiral z zadovoljstvom, dejal je, da Pola zelo ceni.