Opozicija in sindikati zahtevajo več osebja za jasli in vrtce

Včeraj je Občina Trst že drugič preklicala zasedanje stalnega svetniškega odbora o pomanjkanju osebja v vrtcih in jaslih. Levosredinska opozicija v mestnem svetu je zato protestirala na Velikem Trgu. Giovanni Barbo, vodja svetniške skupine Demokratske stranke, je spomnil, da so sklic zahtevali vsi opozicijski svetniki in svetnice, potem ko so na težave opozorili sindikati zaposlenih, v prvi vrsti UIL in UGL. Po njihovih podatkih na zaposlitev čaka vsaj 20 vzgojiteljic in vzgojiteljev.

V Rojanu prazne jasli

Prva podpisnica Rosanna Pucci (DS) je poudarila, da se bodo kljub temu borili dalje za zaposlovanje občinskega osebja in javno ter kakovostno šolstvo. Kajti v opozicijskih vrstah so prepričani, da se celotna mestna vlada župana Roberta Dipiazze otepa debate, ki ne bi mogla obiti »rojanske sramote«.

Tam namreč, kot znano, že več kot leto dni sameva nova šolska zgradba, v kateri pa je vse nared za sprejem najmlajših občank in občanov. Otroške jasli bi bile še kako potrebne (povpraševanje je vedno neprimerno večje od ponudbe), lahko bi bile odprte, desnosredinska koalicija pa se ne more zediniti glede tega, kdo naj jih upravlja.