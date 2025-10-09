Opozicija kritična do mrtvila na Občini Trst

Občina Trst je že več mesecev ustavljena, kot bi bila v delovnem in razvojnem mrtvilu. Tako ocenjujejo opozicijski svetniki, ki Dipiazzevemu odboru oporekajo dejstvo, da ob vprašanju žičnice, se že od 28. julija, ko je zadnjič zasedal občinski svet, niso lotili nobenega koristnega sklepa in se ne posvečajo potrebam mesta. »Že dva meseca in pol ni konkretnih zasedanj, kar je nepojmljivo in gre pripisati trmi uprave, da vztraja na poti, za katero je bilo z več strani - vključno z Deželnim upravnim sodiščem - dokazano, da ni izvedljiva,« je pojasnil svetnik Zdaj Trst Riccardo Laterza. Opozoril je na 9,5 milijona evrov presežka, ki bi jih bilo mogoče nameniti za naložbe oz. za javne gradnje, ki bi lahko izboljšale kakovost življenja, zlasti v tistih četrtih, ki so bile v zadnjih letih zanemarjene.

»Koalicija je res izgubila stik z realnostjo in živi v nekih sanjah, ki nikamor ne vodijo, saj niso konkretne,« je namignil Giorgio Sclip (Punto Franco), medtem ko je Alessandra Richetti iz Gibanja 5 zvezd ugotavljala, da je pred našimi očmi pravi križev pot neuspehov: od žičnice do belega in zelenega mosta na kanalu, ki še čakata na utrditev, do tramvaja ali jasli v Rojanu.

Da si Trst zasluži kaj boljšega, je naposled dodal še Francesco Russo (DS). »Koalicija ni enotna in od župana hočemo vedeti, ali je zmožen občino voditi še poldrugo leto do zaključka mandata ali je bolje, da prekine to muko. Ne potrebujemo župana, ki nazdravlja med stojnicami in striže kak trak - potrebujemo župana in koalicijo, ki bi bili sposobni ponovno vzpostaviti enotnost, drugače naj se umakneta, da lahko občane povabimo na volitve,« je bil jasen.