Opozicija zaman išče informacije o novi telovadnici

Rajonski svetniki iz vrst strank Punto Franco in Demokratske stranke od novembra lani čakajo, da jih v 6. rajonskem svetu obišče Elisa Lodi. Odbornico, ki je v mestni vladi župana Roberta Dipiazze pristojna za nepremičninsko premoženje in šport, bi radi zaslišali glede gradnje nove telovanice pri Sv. Ivanu, tako imenovane Kocke (it. Cubone). To naj bi po neurandih informacijah odprli 5. maja.

»Boli nas, da moramo rajonski svetniki za datum odprtja nove telovadnice izvedeti iz medijev, potem ko od novembra čakamo, da nas v rajonskem svetu obišče pristojna odbornica Elisa Lodi in odgovori na naša številna vprašanja,« je opozoril rajonski svetnik Franc Biancuzzi (Punto Franco-SSk). Pred nastajajočim športnim objektom v Drevoredu Sanzio so bili ob njem tudi vodja njegove svetniške skupine Pier Luigi Carotenuto ter svetnici Demokratske stranke Sandra Di Febo in Rossana Zagaria. Odbornica včeraj tudi za Primorski dnevnik ni želela dajati pojasnil.

