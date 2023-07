Opravljali bodo alkoteste in teste na droge

Danes ponoči bodo med 22.30 in 4. uro zjutraj lokalni policisti ob sodelovanju policije in zdravstvenih delavcev pri krožišču v Miramarskem drevoredu ob vhodu v Staro pristanišče izvajali poostren nadzor, voznikom odrejali alkoteste in teste, ki preverjajo prisotnost mamil v telesu. Sledi drog bodo iskali v posebnem kombiju, ki je opremljen za laboratorijsko analizo. Kontrole bodo izvajali v okviru projekta Triesteguidasicura, namen katerega je senzibilizacija mlajšega dela populacije v zvezi z uživanjem alkohola in drog ter preventivno delovanje za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drugih opojnih substanc.