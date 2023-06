Opremo za svetoivanski Narodni dom naj bi krila Dežela FJK

Če besede nekaj pomenijo, potem lahko napovemo, da bo Narodni dom pri Sv. Ivanu le dobil dodatno deželno finančno kritje za nakup tudi prepotrebne notranje opreme.

Livio Semolič, ki s pooblastilom krovnih organizacij spremlja obnovo doma in vodi dogovarjanje z Deželo FJK, se je namreč pred dnevi srečal z odbornikom Sebastianom Callarijem, ki je na deželi odgovoren za premoženje in torej tudi za svetoivanski Narodni dom, ki je v lasti dežele. Srečanje, kakor nam je zaupal, je bilo vezano zlasti na potrebo, da bi dežela poskrbela tudi za nakup notranje opreme Narodnega doma, saj slednja v prvotnih štirih milijonih evrov, kar jih je deželna vlada za časa Debore Serracchiani in odbornika Francesca Peronija dodelila za obnovitvena dela, ni bila predvidena.

»Na podlagi analiz in projekta, ki sta jih izvedla bodoča glavna uporabnika doma Narodna in študijska knjižnica in Slovenski raziskovalni inštitut (ob njiju bodo v njem »stanovali« še Odsek za zgodovino in etnografijo pri NŠK, SKD Škamperle in društvo Marij Kogoj, op. nov.) oziroma podatkov, ki so mi bili posredovani, sem odborniku Callariju iznesel pričakovanje in potrebo, da bi Dežela FJK dodelila še dodatna finančna sredstva, s katerimi bi lahko obnovljene prostore tudi primerno opremili za potrebe NŠK in Slorija. Pri odborniku sem naletel na posebno pozornost in dobil nekako zagotovilo, da bo ta naš predlog deželna vlada podprla,« je potrdil Semolič in dodal, da se je odbornik obvezal, da se bo o tem pogovoril z deželnim predsednikom Massimilianom Fedrigo.

