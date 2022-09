Oskrunili spomenik Alme Vivoda

Neznanci so v noči na nedeljo ali v nedeljo oskrunili spomenik partizanke, komunistke in antifašistke Alme Vivoda v Ulici Pindemonte. Kaže, da so zažgali vence ob spomeniku, pri čemer se je ogenj razširil na obeležje in ga očrnil ter poškodoval.

Dogodek so med drugimi obsodili tržaški pokrajinski odbor VZPI-ANPI, poslanka Demokratske stranke Debora Serracchiani in Stranka komunistične prenove.

Almo Vivoda je 28. junija 1943 v Bošketu ustrelil karabinjer, hudo ranjeno so jo nato prepeljali v bolnišnico, kjer je umrla. Rodila se je v Miljah leta 1911. Po njej so tudi poimenovali partizanski bataljon.