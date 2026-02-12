V Barkovljah povozil peško

Danes zjutraj, približno ob 7. uri, se je v Miramarskem drevoredu v Trstu zgodila silovita prometna nesreča. Voznik avtomobila fiat scudo je povozil žensko, ki naj bi prečkala cesto na prehodu za pešce ali vsekakor v neposredni bližini prehoda za pešce pri železniškem mostu v Barkovljah. Vozil je iz mesta v smeri proti barkovljanskem narežju. Vanjo je trčil s sprednjim delom vozila, trk je peško vrgel vsaj deset metrov stran, ki se je zato zelo hudo poškodovala. Ponesrečenki so na pomoč priskočili reševalci službe 118. Prepeljali so jo v katinarsko bolnišnico. Na prizorišču so bili tudi lokalni policisti.