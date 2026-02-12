V katalizator tovornjaka skrili dvajset kilogramov opija

Tržaški finančni policisti in cariniki so na tovornjaku, ki je pripotoval v tržaško pristanišče, odkrili kar dvajset kilogramov opija v obliki paste. Drogo, ki so jo poslali iz Iraka, so zasegli, 44-letnega iranskega voznika pa aretirali zaradi tihotapljenja mamil v Italijo. Kako so se sploh zavedali, da je prevažal prepovedan tovor? Med redno kontrolo se jim je zazdelo, da s tovornjakom, ki se je vkrcal v turškem pristanišču Pendik v Istanbulu, nekaj ni v redu. Pozornost carinikov je zlasti pritegnil njegov izpušni sistem, so pojasnili. Katalizator je bil namreč nenavadno čist, brez običajnega prahu, ki se nabira med vožnjo, so danes zapisali v tiskovnem sporočilu.

Preiskave tudi drugod po Evropi

Podrobneje so pregledali napravo vozila in našli kovinsko valjasto posodo. V njej je bil skrit opij, ki so ga ovili v celofan in kopirni papir. Voznik je skušal zbežati, vendar mu beg ni uspel in so ga odvedli v tržaški zapor.

Finančni policisti so poudarili, da pošiljatelje in prejemnike opija iščejo tudi v drugih evropskih državah. Tovor je bil namreč po carinski dokumentaciji namenjen logističnemu podjetju v nemškem mestu Köln.