Osrednja današnja slovesnost ob 11. uri v Rižarni

Danes mineva osemdeset let od splošne partizanske vstaje na severu Italije. Od leta 1946 velja ta dan za praznik osvoboditve Italije izpod nacifašizma. Osrednja slovesnost bo v Trstu, po ustaljeni tradiciji, na sporedu ob 11. uri v Rižarni.

Prisotne bo najprej nagovoril župan Občine Trst Roberto Dipiazza. V imenu županov okoliških občin tržaške pokrajine bo prisotne nagovorila županja Občine Zgonik Monica Hrovatin. Za Vsedržavno združenje partizanov Italije ANPI bo spregovoril njegov državni podpredsednik Alessandro Pollio Salimbeni. V imenu sindikatov pa bo pozdravil predstavnik sindikata CISL. Prisotni bodo tudi predstavniki verskih skupnosti: poleg katoliške še zastopniki srbsko- in grško-pravoslavne, luteranske, evangeličanske in metodistične ter judovske skupnosti v Trstu. Po uradnem delu proslave, okoli 12. ure, pa bo nastopil Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod taktirko Pie Cah.

Ok za dežnike, a le brez konice

Publika bo lahko na prizorišče stopala od 10. ure dalje. Tako kot v prejšnjih letih bo dostop do dvorišča Rižarne, kjer bo proslava, tudi letos omejen. Spominske slovesnosti se bo lahko udeležilo največ 2200 ljudi. Prihod ljudi na prizorišče bodo urejali varnostniki, ki jih je najela Občina Trst. Neznanka pa ostajajo kontrole, ki jih bo pred Rižarno izvajala policija. »Bodo policisti pregledovali vsebino torb in nahrbtnikov? Bodo stikali po žepih ljudi, ki so namenjeni na proslavo? Varnostni organi sploh niso razjasnili, v kakšni obliki bodo potekale kontrole pri glavnem vhodu v Rižarno v Ulici Palatucci,« je včeraj za Primorski dnevnik pojasnil Fabio Vallon, predsednik VZPI-ANPI za Tržaško.

Danes zjutraj je pričakovati spremenljivo vreme z možnimi občasnimi padavinami. Kot so povedali pri Odboru za 25. april, so varnostni organi med sestankom na tržaški prefekturi zagotovili, da bo mogoče na prizorišče priti z dežnikom, pod pogojem, da ta nima železne konice. Dovoljen bo torej vnos manjših zložljivih dežnikov brez ostre konice. Občina Trst v vabilu na proslavo javnost vabi, naj na prizorišče ne nosi simbolov, ki razdvajajo. »Kateri so ti simboli, ne vemo. Prav gotovo pa bo dovoljeno na prizorišče stopiti z zastavami miru ter zastavami sindikatov in političnih strank,« je sklenil Vallon.

Za čas trajanja spominske slovesnosti bosta za promet zaprti ulici Palatucci in Miani. Prav tako bo zaprt izvoz, ki iz hitre ceste vodi proti naselju Valmaura. Parkirišče za Rižarno bo po besedah namestnika poveljnika tržaške lokalne policije sicer odprto, vanj pa bo mogoče zapeljati le iz Ulice Rio Primario.