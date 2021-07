Ostro obsojajo sovražno ideologijo

»Naš oddelek ostro obsoja sovražno ideologijo, ki naj bi jo širili nekateri študentje, člani nacifašistične skupine Avanguardia Rivoluzionaria.«

S temi besedami se je na dogajanje v prejšnjih dneh, ko je politična policija DIGOS v Milanu in Trstu ovadila pripadnike domnevne nacifašistične teroristične skupine, odzvala katedra za humanistične študije Univerze v Trstu. Člana organizacije Tommaso Gelmi, ki si je nadel vzdevek Tumsi, in Giulio Leopoldo Siolo Legnani, alias komndant G, ki naj bi skupino vodil, sta namreč po poročanju medijev študirala ravno na omenjeni fakulteti v Trstu. Skupina, ki se je zgledovala po ameriških rasistih, je snovala svetovno nacifašistično organizacijo. Spodbujala je etnično diskriminacijo, nasilje in rasizem, načrtovala pa je oborožen napad na moškega islamske veroizpovedi.

Zaposleni na univerzi so v tiskovnem sporočilu pojasnili, da se študentom trudijo posredovati vrednote enakosti in miru, z vsemi močmi se zoperstavljajo vsakršnim oblikam rasizma, diskriminacije in nasilja. Sam statut univerze se namreč navezuje na italijansko antifašistično ustavo, ki jamči omenjene vrednote. »Oddelek za humanistične študije pri svojem delu postavlja v ospredje boj proti sovražnosti, ovrednotenje različnosti in miren način reševanja sporov,« so še zapisali.