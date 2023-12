Ovčki odtrgal glavo in jo odnesel domov

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi prejeli obvestilo o poškodovanju jaslic na Velikem trgu, pri čemer je eni od ovčk zmanjkala glava. Uvedli so preiskavo in pregledali posnetke bližnjih videonadzornih kamer. Opazili so sumljivo skupinico mladostnikov, ki se je v noči, ko je prišlo do omenjenega kaznivega dejanja, približala jaslicam. Eden od njih je preskočil ograjo in je ovčki odtrgal glavo ter jo odnesel proč. Z ogledom posnetkov drugih mestnih kamer so ugotovili, kam je mladostnik odšel in izsledili območje, na katerem živi. Tam so ga tudi prijeli in identificirali. Gre za 23-letnega L.F., ki je priznal odgovornost. Ovadili so ga na prostosti zaradi tatvine in poškodovanja tuje lastnine v obteževalnih okoliščinah. Mladostnik je kasneje lokalnim policistom tudi izročil glavo ovčke, ki jo je hranil na domu.