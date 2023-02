Ovekovečil 12.000 svetlobnih let oddaljeno Thorovo čelado

Kdo ve, če je nordijskemu bradatemu bogu groma Thoru po godu, da na Zemlji fotografirajo njegovo pokrivalo sredi neba. Morda bi nejevoljno in vzvišeno pristal le, ker marsikateri smrtnik ob pogledu nanj naravnost osupne. Ljubiteljski fotograf nebesnih teles iz Trebč David Kralj in član tržaškega Centra za astronomske študije Antares je v naselju Čepno nad Vremsko dolino v občini Pivka v objektiv ujel emisijsko meglico NGC 2359, ki ji zaradi njene oblike pravijo tudi Thorova čelada.

Kozmični oblak v obliki klobuka s krilnimi dodatki v ozvezdju Velikega psa je od Zemlje oddaljen vsaj 12.000 svetlobnih let. Njen premer pa se suče nekje okrog 30 svetlobnih let, kar celo za nadnaravno božanstvo ni ravno malo. Središče meglice sestavlja Wolf-Rayetova zvezda, to je zelo vroča in razvita vrsta zvezde, ki zaradi močnega zvezdnega vetra zelo hitro izgublja svojo maso.

Središčna zvezda je 230.000-krat bolj svetla in ima 13-krat večjo maso od Sonca, so na svoji Facebook strani zapisali člani centra Antares, ki od leta 2020 povezuje približno 80 navdušencev vesolja, med katerimi je tudi nekaj slovenskih.

