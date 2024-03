»OZN je danes omejena na humanitarne zadeve«

Nekdanji predsednik Slovenije, bivši vodja slovenske misije pri OZN v New Yorku, diplomat in mednarodni pravnik dr. Danilo Türk je ob robu včerajšnjega posveta nekaj svojega časa posvetil tudi Primorskemu dnevniku. Naš pogovor se je vrtel okoli OZN in novih geopolitičnih razmer.

Kakšno funkcijo ima OZN v luči novih geopolitičnih razmer?

Geopolitične napetosti in vojne so močno marginalizirale Združene narode. Ti bodo nedvomno preživeli in OZN bo nekega dne spet koristna institucija, danes pa je omejena na humanitarne zadeve, kar pa ni bil osnovni namen njene ustanovitve. Treba je dodati, da trend marginalizacije ni nov, začel se je pred desetletjem in je postopoma reduciral ZN na sekundarna vprašanja. Poglavitna politična vprašanja so velike sile reševale med sabo ali pa jih sploh niso reševale. Ta odsotnost ZN v kritičnih problemih mednarodnega miru in varnosti se danes kaže v vsej svoji grozljivosti; svet nima institucije, ki bi se bila sposobna spoprijeti z velikimi vprašanji miru in varnosti. To stanje ne more večno trajati in verjamem, da bo kmalu prišlo do neke spremembe.

Nekaterim državam ta vloga ta čas tudi ustreza. Izrael že od nekdaj zavrača OZN.

Izrael je poseben primer, ker je že dolgo izpostava ZDA na eni strani, pod drugi strani pa vpliven dejavnik v ZDA. To se vidi s prostim očesom. ZDA ne morejo več doseči niti svojih elementarnih stališč v odnosu do Izraela, ker Izrael reče »ne, ne bo šlo tako«. To je resna patologija, ki jo bo treba odpraviti.

Kako bi lahko OZN vrnili prvotno vlogo?

Združeni narodi so vedno tu kot možnost. V sedanjih krizah se je zgodilo tako, da so se slej kot prej pojavili kot prostor, institucija za dogovarjanje med pomembnimi mednarodnimi dejavniki, v prvi vrsti med velikimi silami. Danes so v svetu samo tri velike sile: ZDA, Kitajska in Rusija. Obstajajo v zelo nervoznem in nevarnem procesu in nimajo sposobnosti razvijanja skupnega jezika.

Kakšno funkcijo imajo v tem kontekstu manjše države?

Te so dodatno marginalizirane. Lahko nastopajo kot skupine, če so dovolj samostojne, a žal ni tako. EU ima vedno bolj vazalno vlogo v odnosu do ZDA, nima lastne volje, ki bi jo postavila nasproti volje ZDA. EU zato ne more igrati velike vloge.

Kaj menite o ukrajinski vojni, bosta vpleteni strani kmalu sedli k pogajanjem?

Prav kmalu to ne bo, ker je dinamika vojne taka, da na obeh straneh računajo še vedno na zmago. In prav lahko se zgodi, da bosta obe strani poraženi. So vojne, kjer ni zmagovalca.