Padel je maj (video)

V Dolini se je včeraj zaključila letošnja Majenca, ki je zaradi pandemije potekala v okrnjeni obliki le za domačine. Ob zvokih predstavnikov domače godbe na pihala so na glavnem vaškem trgu podrli maj. Trenutek je bil prav tako slovesen kot vsa pretekla leta, čeprav je bil letošnji maj veliko manjši in je bilo njegovo podiranje le simbolnega pomena. Nanj so vsekakor nato navalili otroci, da bi si zagotovili pomarančo ali zastavico v upanju, da bo Majenca prihodnje leto spet polno zaživela kot v svoji dolgoletni zgodovini.