Pakt za avtonomijo se v tržaško volilno areno podaja z gibanjem Zdaj Trst

Zavzemali se bodo za javno zdravstvo, za delo in boljše delovne pogoje ter ekološki prehod. Tako je na predstavitvi kandidatne liste Pakt za avtonomijo dejal predsedniški kandidat leve sredine na bližajočih se deželnih volitvah Massimo Moretuzzo.

Včeraj je Pakt predstavil kandidate v vseh petih deželnih volilnih okrožjih, najprej pa se je ustavil v Trstu. Točneje pri Sv. Jakobu pred sedežem gibanja Zdaj Trst, saj je tržaška kandidatna lista nastala v tesnem sodelovanju s tem gibanjem. Na listi bo v tržaškem okrožju kandidirala tudi tržaška Slovenka Katja Superina.

Javno zdravstvo in delo

»Zahvaljujem se gibanju Zdaj Trst, ki je blizu Paktu in moji kandidaturi. Skupaj smo prediskutirali najpomembnejša vprašanja,« je dejal predsedniški kandidat Moretuzzo. Izpostavil je zdravstvo, ki mora biti nujno javno in torej vsem dostopno, potrebno je zato ustaviti vse procese privatizacije.

Druga točka, za katero se bo Pakt za avtonomijo zavzemal v tem mandatu, pa bo delo in ekološki prehod, ki sta po njegovem mnenju tesno povezana. Podnebje se v naši deželi zelo hitra spreminja, zaradi česar bomo imeli še več sušnih obdobij, je prepričan Moretuzzo.

Besedo so nato dobili vsi kandidati, ki v Trstu kandidirajo na listi Pakt za avtonomijo. To so Ofelia Altomare, Leo Brattoli, Giulia Massolino, Dario Gasparo, Federico Monti, Michela Novel, Roberta Nunin, Katja Superina in Franca Vilevich. Vsak bo doprinesel kampanji znanje s svojega področja.

Superina za mlade in okolje

V politično areno se je prvič podala tudi Katja Superina, ki se ukvarja s poklicnim izobraževanjem mladih, v prostem času pa je aktivna tudi na zborovskem področju. »Odločila sem se, da kandidiram s to listo, ker razmišljam tako kot oni. Do sedaj se nisem še nikoli politično angažirala, upam pa, da bom aktivno sodelovala z vsemi, saj so vsi zelo tehtni in pripravljeni sogovorniki,« nam je ob predstavitvi povedala Superina. V primeru izvolitve se bo zavzemala predvsem za mlade, saj se tudi poklicno ukvarja z njimi in njihovo bodočnostjo, ter okoljem, saj »brez njega ne moremo,« je spomnila kandidatka.