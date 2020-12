Palača Pitteri menja lastnika

Prestižna palača Pitteri, najstarejša stavba na Velikem trgu, naj bi v prihodnjih dneh zamenjala lastnika. To naj bi kupil podjetnik Alfredo Rubino iz Veneta, ki je letos poleti že kupil hotel Duchi d’Aosta in vilo Hausbrandt. Gre za pomemben nepremičninski posel, vreden več milijonov evrov. V prestižni stavbi naj bi uredili luksuzen hotel. Lastnik stavbe je sklad Alloro, ki je palačo Pitteri pred časom oddal družbi Halldis. Ta je v njej uredila 19 stanovanj, ki jih je do lanske zime oddajala turistom in poslovnežem.