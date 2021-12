Pallotta ne naseda in napoveduje ponovno kandidaturo

»Znašla sem se na razpotju – v zameno za nova imenovanja v občinskem odboru, nam odbornik Massimo Romita zagotavlja podporo na prihodnjih volitvah. Če jih ne sprejmem, jo umika. Odločila sem se, da njegovih zahtev ne bom sprejela.« Devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta je bila na današnjem srečanju z novinarji jasna – ne bo nasedala na zahteve odbornika, ki je prejšnji teden »sprožil pravo politično krizo«. Še več – potrdila je svojo kandidaturo za župansko mesto na prihodnjih upravnih volitvah: okrog sebe bo združevala odgovorne osebe, ki jim je pri srcu domači kraj.

Na potezi je sedaj Romita oz. skupina Alleanza per Duino Aurisina, od katere županja pričakuje odgovorno odločitev. Nobenih iger za stolček več ... Za mizo je sedel tudi nekdanji župan in sedanji občinski svetnik Giorgio Ret (Lista Ret), ki je priznal zadrego in etično zelo zapleteno situacijo, za katero ne videl razlogov. »Moja skupina je od prvega dne potrdila podporo županji, tako da bomo po tej poti nadaljevali,« je potrdil Ret; podobno naj bi se odločila tudi Liga, ki pa je na srečanju nihče ni zastopal.