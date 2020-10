Pametna zapestnica za Rdeči križ

Na sedežu Rdečega križa so predstavili novo napravo, ki bo zelo koristna za zdravnike in bolničarje na rešilcih. Gre za pametno zapestnico, ki vsebuje glavne in pomembne podatke osebe, ki jo nosi. Prek posebne aplikacije na pametnem telefonu bo lahko osebje rešilca takoj izvedelo za zdravstveno stanje pacienta, za njegovo krvno skupino, morebitne bolezni idr.

Novost so predstavili v ponedeljek na sedežu Rdečega križa na Trgu Sansovino predsednica tržaškega odbora Rdečega Križa Marisa Pallini in predsednica podjetja Audens srl Milano Monica Cerin. Pametna zapestnica AIDme bo vsebovala tudi informacije o raznih patologijah, alergijah, intolerancah, cepljenjih, protezah, presaditvah ter naslov in telefonsko številko družinskega zdravnika. Med podatki, ki bodo na razpolago, bo tudi izid morebitnega brisa.