Pametni zabojniki se bodo širili, a ne kot je bilo načrtovano

Prebivalcem kraških rajonov bi se lahko pri uporabi pametnih zabojnikov za odlaganje odpadkov, s kartico in aplikacijo vred, kmalu pridružili tudi stanovalci v nekaterih drugih predelih tržaškega občinskega ozemlja. Zadnji načrti tržaške občine namreč predvidevajo postopno postavitev dodatnih pametnih zabojnikov za mešane odpadke od predmestja proti tržaškemu mestnemu središču. Območje pametnih zabojnikov - nov način zbiranja odpadkov je ravnokar stopil v veljavo na ozemlju obeh kraških rajonov Občine Trst- bi v prihodnjem triletju razširili za dodatnih 500 do 1000 metrov v smeri proti Trstu.

Predlagatelj novega projekta o dodatnem razvoju sistema zbiranja odpadkov v triletju 2026-2028 je komunalno podjetje AcegasApsAmga, občinski odbor je načrt sprejel konec novembra lani, v prejšnjem tednu pa je soglasno sprejel sklep, s katerim opušča projekt postavitve pametnih zabojnikov na območju četrtega rajona (mestno središče) s pomočjo sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Tega pa nadomešča z novim predlogom podjetja AcegasApsAmga. Najprej bo treba preveriti pri pristojnih organih, ali je vse skupaj izvedljivo, tako da ni še nič gotovo, je za Primorski dnevnik sicer poudaril tržaški občinski odbornik za politike ozemlja Michele Babuder.

Odkar je občinski odbor leta 2021 začel konkretno načrtovati namestitev pametnih zabojnikov po raznih mestnih predelih, se je slika mesta hitro spremenila. V Trstu, še posebej pa v samem mestnem jedru, so zabeležili poskok turistov (od leta 2014 do leta 2024 se je turizem v mestu povečal za 93 odstotkov) tako kot tudi počitniških hiš, zato bi na občini najraje odstopili od projekta, s katerim so nameravali s pomočjo sredstev iz NOO do junija letos postaviti pametne smetnjake tudi na ozemlje četrtega rajonskega sveta.