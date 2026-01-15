Pametnim zabojnikom se na Krasu nekateri upirajo

Vsaka novost prinese s sabo nekaj nelagodja. To je v teh dneh razvidno na tržaškem Krasu, kjer je komunalno podjetje AcegasApsAmga v sodelovanju z Občino Trst uvedlo nov režim zbiranja odpadkov, ki se jih ne da reciklirati. Lani so se pojavili novi pametni zabojniki, te so »zaklenili« med 1. in 12. januarjem. Krajani jih lahko po novem odpirajo le s pomočjo kartic ali pametnih telefonov.

Pomazani pametni zabojniki

Med obiskom kraških vasi smo včeraj dopoldne na več mestih videli večje in manjše znake odpora, namernega in nenamernega. Vsaj med našim obiskom ni bilo videti vreč z odpadki v bližini pametnih smetnjakov. Nekateri od teh se sicer še odpirajo brez kartic oziroma Acegasove aplikacije, kar smo lahko opazili na Kontovelu. Pri zabojnikih ob proseškem spomeniku padlim v narodnoosvobodilnem boju smo srečali domačinko, ki je ravno nameravala odvreči odpadke. Večjih očitkov na račun novega režima ni imela. Pritožila se je, da drugi večkrat puščajo smeti ob zabojnikih. Bolj smiselna kot uvedba novih zabojnikov pa bi se ji zdela rešitev, da obdrži komunalno podjetje »stare« zabojnike in namesti v okolico kamere proti serijskim kršiteljem pravil.