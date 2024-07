»Papež je sprejel vabilo, ker je Trst obmejni kraj, kjer se združujejo narodi«

Jutri se bo v Trstu začel 50. Socialni teden italijanskih katoličanov, ta bo svoj vrhunec dosegel v nedeljo dopoldne z mašo, ki jo bo na Velikem trgu daroval papež Frančišek. Še prej se bo vodja katoliške cerkve v Starem pristanišču srečal z delegati socialnega tedna, med katerimi bodo tudi tržaški Slovenci, ki bodo prav tako prisotni tudi med mašo, v pevskem zboru in drugje. Za slovensko prisotnost na tako pomembnem dogodku si je posebno prizadeval tržaški škof Enrico Trevisi, katerega smo vprašali, kako bo potekala večdnevna prireditev.

Zakaj je socialni teden pomemben za Trst?

Temi socialnega tedna sta zelo aktualni. V središču pozornosti bosta demokracija in participacija, ki sta pomembni za versko skupnost tako kot tudi za vse ostale, ki se v katoličanstvu ne prepoznajo. V grobih obrisih lahko rečemo, da med verniki pogrešamo participacijo, saj je semeniščnikov vse manj, tako kot v celotni družbi. Pravice, ki jih zagotavlja demokracija, pa so dan za dnem manj popularne, kot kažejo podatki o obisku volišč.

Imeli bomo zato dva vrhunca. Prvi bo obisk predsednika republike Sergia Mattarelle na sredinem slovesnem odprtju, laičen glas, ki nagovarja vse ljudi ne glede na njihovo veroizpoved. V nedeljo pa bo prišel papež. Prepričan sem, da tudi v tem primeru bodo ušesa nategovali tudi drugi, ne samo verniki. Dogodka bosta odprta za vse. Vsem bodo odprti tudi naselje socialnega tedna, številni koncerti in debate. Za delegate pa bomo priredili posebna srečanja na temo sporočanja in metode ter jih povabili, naj tudi sami aktivno sodelujejo, ne samo s poslušanjem.

Kaj pomeni obisk papeža Frančiška za Trst?

Veliko. Vernike spominja, da smo del velike družine, razširjene po celem svetu. Duhovnike imamo po vsem svetu in v Trstu živijo in delujejo duhovniki z vsega sveta. Ta podatek je že zelo zgovoren in nas vabi k vrnitvi v skupnost v času, ko se širi individualizem. Za vse ljudi pa je papež Frančišek nedvomno osebnost, ki družbo opozarja na bolečine sveta, oči odpira pred tragedijami našega časa in vabi k sodelovanju. Sam se je odločil, da bo prisoten v Trstu, saj v preteklosti ni sprejel vseh vabil na socialni teden. Sem prihaja, ker je obmejna zemlja kraj, kjer se združujejo in ločujejo narodi, kjer ne smemo obtičati na starih tragedijah, ampak se ozreti v mirno prihodnost.