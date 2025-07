Papirologija za obnovo sejmišča je urejena

Prenova nekdanjega tržaškega sejmišča se lahko vendarle začne. Vsa dokumentacija, ki je bila predpogoj za izdajo gradbenih dovoljenj, je pripravljena. Več kot 120 strani obsežno dokumentacijo so danes predstavili na sestanku svetniškega odbora za urbanizem, na katerem so potrdili, da lastnik območja ni več avstrijska skupina Mid Holding Gmbh iz Celovca (lastniku so upniki zasedli grad, v katerem živi), ampak italijanski trgovski velikan Conad, ki ima zdaj proste roke za uresničitev projekta, ki se vleče že več let.

Osem let je minilo, odkar je avstrijski investitor na javni dražbi za 12 milijonov odkupil sejmišče. Nato se je začelo zapletati, za zavlačevanje je investitor krivil birokracijo. Iz današnjega sestanka izhaja, da v tem primeru ne moremo govoriti o birokraciji, ampak gre zelo verjetno za neurejene odnose med investitorjem in javno upravo. Ta vložene projektne dokumentacije ni mogla potrditi, ker je bila nepopolna, je na sestanku zagotovil občinski arhitekt Eddi Dalla Betta, ki je kategorično zavrnil obtožbe, da je bila občina počasna in neučinkovita.

Arhitekt je spomnil, da so avstrijski investitorji osnutke projekta prvič vložili šele maja leta 2022, a občinski tehniki birokratskega postopka niso mogli zagnati, ker je bil projekt nepopoln. Postopek se je nato vlekel več let, lani oktobra je konferenca pristojnih organov naposled odobrila vse pripombe k projektu, nakar so na občini potrebovali 90 dni za pripravo izvedbenega načrta. Vmes so sicer izvedeli, da je avstrijski investitor nekdanje sejmišče prodal trgovskemu velikanu Conad, kar pa ni vplivalo na projektno dokumentacijo, ki jo je sprva podpisala skupina Mid Holding GmbH, a jo je kasneje podpisal tudi novi lastnik.