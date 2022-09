Parada ponosa preplavila tržaške ulice

Parada ljudi, ki ne pristajajo na vsiljene podobe patriarhalne družbe. Barvan, vesel in ljubezni poln Smarza pride je včeraj preplavil tržaške ulice. Okoli 1500 ljudi vseh starosti, spolnih usmerjenosti in spolnih identitet je od Trga Goldoni vzdolž Ulice Carducci in Ulice Ghega, mimo Trga Libertà in vse do Velikega trga veselo rajalo ob glasbi, vihtelo transparente ter vzklikalo razna gesla.»Lepo je sredi Trsta videti tolikšno mero ljubezni,« je dejala Erin, ki kljub svoji optimistični naravi z zaskrbljenostjo pričakuje prihod desnosredinske politične opcije na oblast v Italiji. »Čez teden dni se na volitvah napoveduje zmaga fašistov,« je z zaskrbljenostjo ugotavljal Luca, ki meni, da želijo nekatere politične stranke izbrisati realnost LGBT skupnosti in izvesti grob napad na pravice ženk, kakršna je pravica do splava. »Že sedaj imamo kljub zakonu št. 194 težave z zdravniki, ki se upirajo izvajanju abortusa,« je dodala Chiara. Anna, ki se je parade udeležila s partnerko Francesco, pa verjame, da so pravice LGBT skupnosti ukoreninjene v italijanski družbi, zaradi česar politika po jih ne bo posegala.

Na protestu, ki ga je spontani kolektiv Smarza Pride priredil, ker je čutil potrebo po organizaciji nove parade ponosa v Trstu, je bilo veliko govora tudi o verbalnemu in fizičnemu nasilju nad pripadniki LGBT skupnosti. »Zaničevanj in žalitev sem deležna vsak dan,« se je hudovala Giada, ki je do zadnjega upala v sprejetje zakona Zan, ki bi tako početje temu primerno kaznoval. »Aplavz politične opcije, ki je zakon pokopala, je naravnost smešen,« je dodala. Tržaško parado je s prisotnostjo podprl minister za kmetijstvo, Tržačan Stefano Patuanelli, ki pa se je ni udeležil kot politik in zato ni želel dati izjave.