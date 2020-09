Park hotek Obelisco ima že novega kupca

Propadajoči Park hotel Obelisco je že drugič v tem letu dobil kupca. Na današnji spletni dražbi milanskega sodišča, ki je vodilo stečajni postopek, so poslopje prodali za 1.765.000 evrov, kar je 600 tisoč več kot na februarski dražbi. Ta je bila junija letos razveljavljena, ker je vmes na sodišče prišla boljša ponudba. Člen št. 107 zakona o stečaju namreč predvideva sprejem boljše ponudbe, ki mora biti vsaj za deset odstotkov višja od izklicne cene. In to se je tudi zgodilo.

Na današnji javni dražbi so sicer sodelovali trije subjekti; dva preko spleta, en pa osebno v sodni dvorani. Prav ta je bil najbolj drzen in je najbolj vztrajno višal ceno. Kdo je novi kupec, še ni znano, vemo pa, da to ni družba Ferret, ki je februarja letos kupila zapuščeni objekt.