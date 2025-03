Pastoralni center bo nudil streho mladim in tudi starejšim

Po prvem, bolj simbolnem odprtju prenovljenega dolinskega pastoralnega centra septembra lani bo danes na sporedu še »pravo« odprtje. Slovesnost bo v prostorih nasproti Cerkve sv. Urha danes ob 17. uri.

Pastoralni center Dolina, ki bo gostil tudi Mladinski krožek, »bo nudil streho vsakomur, ki si bo omislil kulturne, družbene ali rekreacijske dejavnosti«, obljublja župnijski upravitelj Tomaž Kunaver. Na razpolago bo več prostorov, ki so bili prenovljeni s finančno podporo Fundacije CRTrieste, druženje pa bo omogočal tudi priložnostni bar, ki je že danes shajališče udeležencev nedeljske maše.

Zadnja dela so v teh dneh z župnikom Tomažem Kunaverjem opravili vaščani Doline in Prebenega. Današnje odprtje pa tako ali drugače podpirajo vse vaške organizacije, ki se shajajo pod geslom Združena Dolina. Pomoč pri organizaciji in izvedbi so oziroma bodo nudili Majenca Dolina, SKD Valentin Vodnik, Srenja Dolina, Zadruga Dolina ter marsikateri posameznik.