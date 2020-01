Patuanelli: v prvih tednih januarja programski dogovor o železarni

Pri vseh straneh obstaja volja, da v prvih tednih meseca januarja oz. po referendumu med delavci, ki bo prihodnji teden, pride do podpisa programskega dogovora o škedenjski železarni. O tem je prepričan minister za gospodarski razvoj Stefano Patuanelli, ki je to dejal ob robu srečanja s somišljeniki Gibanja petih zvezd, kateremu tudi sam pripada, ki je potekalo 3. januarja pozno zvečer v hotelu Milano v Trstu.

Poleg orisa novega državnega proračuna je minister spregovoril tudi o vsedržavnih političnih vprašanjih, odhodih oz. izključitvah nekaterih predstavnikov G5z v zadnjih dneh, ob robu srečanja pa še o nekaterih krajevnih vprašanjih, začenši s škedenjsko železarno. Glede tega je poudaril, da je že večkrat vsem delavcem zagotovil, da se bo zanje našel postopek ponovnega usposabljanja za zaposlitev v drugih podjetjih oz. zaposlitve v tistih podjetjih, ki se zato zanimajo in potrebujejo delovno silo. »Gre vsekakor za zelo omejene številke, mislim, da je možno priti do dogovora, ki bi končno naredil konec plavžu in koksarni in torej uporabi premoga za železarsko proizvodnjo, po drugi strani pa upošteval zahteve vseh delavcev,« je dejal Patuanelli in dodal, da »smo v nekaj mesecih naredili veliko več od tistega, kar je bilo storjenega v prejšnjih 20 letih, ko se je govorilo o zaprtju plavža in koksarne, vendar se ni nikoli uspelo priti do tega rezultata.«

Minister se je za kratek čas srečal tudi z delegacijo Koordinacije tržaških pristaniških delavcev v zvezi s problematiko carin v prostocarinskem pristanišču in odpravo davčnih obveznosti za delavce in podjetja v omenjenem pristanišču.