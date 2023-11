Pešce pozivajo, naj pogledajo tudi na levo

»Glej levo!« opozarja talni napis v angleškem jeziku, ki se je včeraj pojavil na nekaterih pločnikih. »Ideja se je pred nekaj meseci porodila med občinskim osebjem,« je povedal pristojni odbornik Michele Babuder. Napisi na prehodih za pešce opozarjajo, naj se ne podamo čez cesto, ne da bi pogledali tudi v levo stran. V ulicah Ghega in Carducci ter pri Stari Mitnici so namreč nekatere točke zelo nevarne, saj so pešci pozorni na vozila, ki prihajajo z desne strani in včasih pozabijo, da z leve pelje vozni pas za javni prevoz.