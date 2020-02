Pešci vztrajajo pri rdečem semaforju

Neposlušnih pešcev na prehodu za pešce na križišču med Goldonijevim trgom in Ul. Mazzini v Trstu niso ustavili niti žvižganje, glasno opozarjanje in kričanje hitro opazne množice voznikov mestnega prevoznika Trieste Trasporti, ki so se danes (torek) dopoldne zbrali na omenjenem »prizorišču spora.« Mimoidoče vseh starosti - od skupinice najstnikov in mlajših posameznikov s pametnim telefonom do starejših občanov z nakupovalnimi vrečami ali na sprehodu s psičkom - nista zmotila niti sindikalne zastave niti jezni pogledi protestnikov.

Področni sindikati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal in Ugl so na shodu opozorili na nevzdržnost položaja. Pred tednom dni je kapnilo čez rob, ko je voznik avtobusne linije 9 zbil 60-letnega moškega, ki naj bi čez prehod za pešce tekel z rdečim semaforjem prav v trenutku, ko je s Trga Goldoni v Ul. Mazzini zavijal avtobus. Njegovo zdravstveno stanje se je sicer izboljšalo. Marca lani pa je 62-letna peška, ki ravno tako ni počakala zelene luči, umrla za posledicami tovrstne prometne nesreče. »Lahko bi celo rekli, da niso vozniki tisti, ki povozijo pešce, temveč nasprotno. Kar naenkrat se znajdejo na cesti in razplet je neizbežen. Pričakovali bi vsaj bežno spoštovanje s strani občanov,« je orisal voznik David Žerjal iz vrst Fit Cisl. Vozniki pa so poleg tega primorani se braniti na sodišču, čeprav so brez vsakršne krivde.