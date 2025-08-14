Pesniški pohod nocoj po še lepši poti pod Tabrom

Danes bo na Pesniški poti, ki se vije ob vznožju Tabra, zaživel vsakoletni pesniški sprehod. Tradicionalna prireditev bo potekala na še lepši poti kot sicer, saj so se v spomladanskih mesecih na njej pojavile umetnine.

Poslikavo poti so zasnovale umetnice Melania Kalz - ki je koordinirala projekt -, Irina Goruppi in Chiara Verza z varovanci društva Terra del sorriso in kmetije Country Eden. Obe imata kot glavno poslanstvo skrb za osebe s posebnimi potrebami. Pot med Poklonom in Colom s trojico kipov časti Srečka Kosovela, Umberta Sabo in Iga Grud na, pred vsakim od teh so umetniki zarisali dvojezične talne poslikave, posvečene dotičnemu pesniku. Verze spremlja tudi jesensko kraško listje, torej hrastov, ruja in lip.

Uradna predstavitev projekta, čigar uradni nosilec je bil Sklad Mitja Čuk, bo na sporedu septembra. Projekt, ki je užival podporo Občine Repentabor, je financirala Dežela FJK, umetniških dejavnosti so se udeležili tudi učenci colske osnovne šole Alojza Gradnika. Sklop Na meji med umetnostjo in poezijo je namreč tudi zaobjemal delavnice, v sklopu katerih so otroci prosto ustvarjali, pri čemer sta jih vodili Irina Goruppi in Valentina Cibic. Umetnikom, ki so polepšali pot, pa je delo pesnikov predstavil profesor Roberto Dedenaro. Na youtube kanalu Sklada Mitja Čuk se lahko tudi prisluhne uglasbitvam pesmi Sabe, Kosovela in Grudna, za katere so poskrbeli Valentina Cibic, Tom my Budin in Tina Renar.

S pesmijo s Poklona proti Colu

Pesniški sprehod se bo, kot po navadi, začel pri nekdanji restavraciji Furlan na Poklonu. Zbirališče bo drevi ob 17.45, ko bodo pohodniki krenili proti Colu. Svoje verze bodo brali Marko Matičetov, Rosaria Lo Russo in Marij Čuk. Slišati bo tudi pesmi Iga Grudna, ki bodo zazvenele v svežem prevodu Mirana Košute. Za poklon Kosovelu bodo poskrbeli člani skupine Kovesolje Rafael Vončina, Martin Ukmar in Nastja Janžekovič.