Pester slovenski program na Barcolani

Tudi letošnji slovenski program na Barcolani »Slovenski pozdrav Barkovljanki« bo zelo pester. Prvi dogodek bo že v četrtek, 3. oktobra, ko bo SKD Barkovlje gostil gledališko (dvojezično) predstavo Zois_IT.si v organiziaciji Slovenskega stalnega gledališča.

V program so vključeni dogodki za otroke, jadralce in vse ostale goste jadralnega praznika v Trstu.

Petič bo na vrsti tudi regata Go to Barcolana from Slovenia by Kempinski, ki bo slovenske jadralce pospremila do Trsta. Regata v sodelovanju s TPK Sirena, SVBG, ZSŠDI, Jadralno zvezo Slovenije in Generalnim konzulatom RS v Trstu bo v soboto, 12. oktobra s startom ob 10. uri v Piranskem zalivu. Športni dogodek bo pravi uvod v nedeljski višek dogajanja v Trstu. Častna gostja, ki bo nagradila najboljšo posadko, bo tudi letos nekdanja vrhunska smučarka Tina Maze.

Za otroke bosta poskrbeli Slovenska prosveta v sodelovanju z Založbo Mladika. V Mladinskem oddelku Narodne in študijski knjižnice v Trstu bo predstavitev pravljice Brata pirata in zaklad ladje roparice, ki je izšla pred kratkim izpod peresa Roberta Šabca pri Mladiki.

SK Brdina in ŠD Mladina bosta tudi letos postavila stojnico za goste: openski klub bo pri obelisku na Opčinah, kriški pa na kontovelski strani Napoleonske ceste med petkom in nedeljo.

Tudi ZSŠDI pripravlja na svoji stojnici v naselju Barcolana na nabrežju bogat program. Prava novost bo jadrnica ZSŠDI v sodelovanju z avtošolo Bizjak, ki bo tekmovala na regati Go to Barcolana from Slovenia in seveda na nedeljski regati. Na krovu 12-metrske jadrnice bodo tudi člani obeh slovenskih jadralnih klubov in gostje.

V naselju Barcolana bo tudi stojnica Turističnih kmetij brez meja, pri kateri sodeluje tudi Kmečka zveza.

Predstavitev je stekla v TKS, vodil jo je tajnik ZSŠDI Evgen Ban, svoj pozdrav sta podala tudi predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin in predsednik SVBG Mitja Gialuz.