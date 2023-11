Pestro celodnevno dogajanje na Proseku

Na današnji god sv. Martina bo dogajanje na Proseku ves dan živo. Vaške ulice bodo zaprte za promet, ker bosta potekala sejem sv. Martina in kmetijski sejem okusov, na B’lancu pa bodo čez dan priredili boljši sejem. V vasi bodo odprte osmice, ki bodo med drugim seveda ponujale fanclje z dušo, tudi danes pa bo obratoval lunapark na Kržadi.

Ob 11. uri bo na Kržadi zdravica kmetijstvu in novemu vinu Prosekarju. Ob 15. uri pa bo na dvorišču rajonskega sveta potekal turnir v košarki 3x3.

Ob 16. uri bo v župnijski cerkvi slovesna maša farnega zavetnika, ki jo bo daroval tržaški škof Henrik Trevisi.

Večerno dogajanje se bo ponovno preselilo na prireditveni prostor na B’lanc, kjer se bodo nadaljevali koncerti za vse starosti. Najprej bodo ob 18.30 nagradili sodelujoče na tekmovanjih, ki so jih priredili ob vaškem zavetniku. Nato pa bo na oder ob 19.30 stopil Johnny Reed s skupino The Sick Fools, ob 21. uri pa bodo nastopili 3 prašički. Večer bo od 23. ure dalje sklenil didžej sv. Martina.

Sklop koncertov se bo nadaljeval po četrtkovem nastopu skupin High School Višja šula in The Autentics ter sinočnjem koncertu The Maff in didžeja debeli Fanclji z Dušo.

Večdnevno praznovanje sv. Martina se bo jutri sklenilo v miramarskih konjušnicah, kjer bo ob 10.30 srečanje Rojeni za branje, ob 14. uri pa joga za otroke. Na Proseku bo ob 18. uri še zaključni koncert, ki ga bodo oblikovali OPZ Vasilij Mirk, VS Tamariska iz Kopra in MePZ Senožeče.