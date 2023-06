Pestro miljsko poletje

V Miljah tudi letos obljubljajo živahno poletno bero kulturnih prireditev, koncertov in najrazličnejših dogodkov, med katerimi seveda ne bo zmanjkal tradicionalni poletni pust. Tamkajšnja občina je v sodelovanju s krajevnimi vaškimi društvi in organizacijami sestavila pester poletni program. Miljski podžupan Nicola Delconte je pojasnil, da so skušali zadostiti vsem okusom, na svoj račun bodo prišli tudi najmlajši. Obalno mestece bo v najbolj vročih mesecih v letu postalo še bolj zanimivo za turiste, ki jih je že v prejšnjih tednih pot zanesla tod mimo, je še pristavil.

Za uvod Lelio Luttazzi

Zastor se bo danes ob 18. uri dvignil v muzeju sodobne umetnosti Ugo Carà s predstavitvijo knjige Lelio Luttazzi e la settima arte, v kateri se Nadia Pastorcich poleg glasbene poglablja v igralsko in režiserko kariero priljubljenega tržaškega ustvarjalca. V soboto ob isti uri bo v miljskem gledališču Verdi nastopil pianist Emanuele Savron. Koncert bo potekal v sodelovanju s tržaškim Koncertnim društvom.

Naslednjo soboto (24. junija) se bodo v knjižnici Guglia poklonili domači partizanki Almi Vivoda in ženskam v odporništvu, po ulicah mestnega središča pa bodo korakale godbe iz različnih krajev. V nedeljo, 25. junija, bo Serenade Ensemble poskrbel za baročni praznik na Trgu Marconi, kjer bodo med 30. junijem in 2. julijem zaživeli koncerti, s katerimi se bodo poklonili različnim glasbenim skupinam.