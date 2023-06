Pet generacij vinarjev zraslo z zlato rebulo

Nekoč kmečka sorta vina je danes znana po celem svetu po zaslugi neutrudnih vinarjev, ki svoje življenje posvečajo iskanju pravega pristopa do pridelovanja in kakovosti. Rebula, sinonim za manjši kotiček Goriških Brd, Oslavje, je pridobila nov mejnik v svoji zgodovini z objavo knjige Radici (Korenine), v kateri je zbrana zgodovina vinske sorte in petih generacij vinarjev družine Primosic, enega od sedmih oslavskih proizvajalcev dragocene kapljice.

»Publikacija želi javnosti predstaviti korenine naše družine, ki že pet generacij prideluje oslavsko zemljo, in vinske sorte, neposredno povezane z ozemljem visokih Brd,« je v ponedeljek na predstavitvi knjige v kavarni San Marco povedal Marko Primosic, ki z bratom Borisom danes vodi podjetje. »Istočasno so zelo razširjene po svetu. A bolj kot se sorta širi, tem bolj je izpostavljena kontaminaciji. Zato je zelo pomembno, da se zabeleži njen izvor,« je dejal vinar. Z njim in z avtorjem fotografij Robertom Pastrovicchiom se je o knjigi, ki je izšla pri založbi Qubi, pogovarjal novinar Giuseppe Cordioli.

Rojeni na pletenki

»Oče nam pravi, da smo rojeni na pletenki,« je besede Silvana Primosica posredoval sin Marko, »vezani na zemljo in njene ritme, v času, ko se svet hitro spreminja. Knjiga je nastala med pandemijo, ko smo se med sabo bolje spoznali. Meja med podjetjem in družino je pri nas nevidna. Pojavila se je potreba, da zabeležimo svojo zgodbo in jo ponudimo javnosti.«