Pet mladih filmarjev za šest kratkih filmov

Poskusi na platnu je naslov večera kratkih filmov, ki jih bodo ob prisotnosti režiserjev danes ob 20.30 zavrteli v tržaškem kinu Ariston (Drevored R. Gessi 14, vstop prost). Gre za prvi dogodek festivala SLOMAP – zemljevidi mlade ustvarjalnosti, ki ga prirejajo prostovoljci civilne službe pri Zvezi slovenskih kulturnih društev. Gledalcem se bodo predstavili štirje mladi filmarji z Goriškega Jan Devetak, Marco Trost, Alexander Faganel in Danijel Bukovec ter beneški ustvarjalec Pietro Cromaz. Dvojezični pogovor z njimi bo vodila prostovoljka v Čedadu Dora Ciccone.

Jan Devetak in Marco Trost sta v kratkih filmih Amore covid19 in Covid-19: Frammenti di un confine podala svoja pogleda na dogajanje v času lockdowna in ponovno vzpostavitev meje v Gorici. Pandemija je bila tudi povod za kratki film Alexandra Faganela Rasa, v katerem razmišlja o konfliktu med resničnostjo in notranjo domišljijo. Jan Devetak bo predstavil tudi svojo filmsko interpretacijo poezije Srečka Kosovela, Vida Pietra Cromaza pa ponazarja legendo beneške kraljice Vide. Posebnega poudarka bo deležna tudi premierna projekcija filma Zemljevidi mlade ustvarjalnosti – portret prostovoljcev, ki ga je posnel in režiral Danijel Bukovec.