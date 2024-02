Pet štirinadstropnih stavb se bo razveselilo okrog 250 ljudi

Sredi Grete bodo kmalu zrasle nove stanovanjske hiše družbe za neprofitne gradnje Ater. Na območju med ulicama Gradisca in Cormons, kjer so pred kratkim porušili dotrajane stanovanjske bloke iz petdesetih let preteklega stoletja, že pripravljajo temelje za pet štirinadstropnih stavb, v katere se bo vselilo okrog 250 ljudi. Nared bodo decembra leta 2025, po hitrem postopku, saj je njihova gradnja neposredno povezana s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ter z v njem predvidenimi zapadlostmi. Investicija znaša več kot 20 milijonov evrov.

»V novi kompleks 85 stanovanj, ki bo udobno urejen in tehnološko napreden, bomo lahko sprejeli več kot 250 ljudi, ki čakajo na stanovanje,« je včeraj na srečanju z novinarji in občani pred gradbiščem dejal predsednik družbe Ater Riccardo Novacco. Napovedal je, da bodo stanovanja obsegala od 47 do 100 kvadratnih metrov. Pet jih bo primernih za osebe s posebnimi potrebami, celoten kompleks pa naj ne bi imel arhitektonskih pregrad.

»V krajšem času bo nekoč zapuščeno območje dobilo novo podobo in izboljšalo videz celotne četrti,« je o projektu, ki je nastal leta 2014, povedal Everest Bertoli, pristojni z finance pri tržaški občini. Občina bo pred predajo namenu poskrbela za izboljšanje prometne ureditve in preozkih cest v okolici. Nova poslopja pa ne bodo obremenila parkirišč v bližnjih ulicah, saj namerava Ater urediti podzemno garažo pod kompleksom in nekaj parkirnih mest ob vsakem bloku.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.