Pet tovarišev in spomin, ki so še brez dostojanstva

Padel je Berlinski zid, vzdušje hladne vojne se je segrelo, sesule so se marsikatere miselne pregrade. Čeprav se je svet v marsičem spremenil in se naglo oddaljuje od temnih časov fašizma, na openskem strelišču še vedno niso utihnili streli. Osemdeset let potem, ko so 15. decembra 1941 pod fašističnimi streli padli Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal niso dočakali zasluženega miru.

O neskončni zgodbi neuresničenih obljub na poti ureditve Parka miru na Opčinah priča dokumentarni film Slovenskih programov RAI za FJK Strel v tišino, ki ga bodo v sklopu spominskega niza ob 80-letnici usmrtitve peterice slovenskih antifašistov premierno predstavili danes ob 17. uri v Prosvetnem domu na Opčinah (in na spletni povezavi). Film bodo v nedeljo ob 20.50 predvajali na slovenskem kanalu RAI.