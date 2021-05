Korak za korakom se v življenju vsakega Slovenca v Trstu izriše zgovoren zemljevid. Od Trga Oberdan do Milj, preko Trga Perugino in polja na Kolonkovcu, od Glasbene matice do Narodnega doma, Stadiona 1. maja in Kulturnega doma v Ulici Petronio se razvijajo zgodbe petih intervjuvancev, ki so svoje življenje v mestu v zalivu zaupali režiserki Živi Pahor v dokumentarcu Pet življenjskih zemljevidov. Novo produkcijo Deželnega sedeža Rai za Furlanijo - Julijsko krajino so iz Slovenskega programskega oddelka predstavili v sredo na spletnem srečanju, ki ga je vodila Mairim Cheber.

»Dokumentarec je poklon, ki ga je režiserka posvetila svojemu mestu. Gledalcu ponuja odsek življenja Slovencev, ki se včasih zdi nek vzporedni svet, je pa sestavni del tržaškega vsakdana,« je srečanje uvedel ravnatelj sedeža Guido Corso in dodal, da so posnetke opremili s podnapisi v italijanščini, da bi dokumentarcu lahko sledila čim širša publika.

Raznolikost življenjskih zgodb petih intervjuvancev, ki jih gledalec spremlja v njihovem domačem okolju, dokazuje, da je delovanje Slovencev v središču mesta pestro, nekoč živahnejše, a vedno prisotno.

Daria Betocchi, Martin Devčich, Marjan Jevnikar, Vera Stopper in Dimitri Waltritsch so dejavni na različnih področjih in na prvi pogled bi trdili, da jih združuje le to, da so Slovenci, ki živijo v Trstu. Vsak ima svoj zemljevid, na katerem se na življenjski poti vsaj enkrat pojavi skupna točka, naj bo to društvo, šola, ki je morda danes več ni, gledališče, knjigarna ali knjižnica.

Dokumentarec bodo predvajali na kanalu Rai 3 bis (kanal 103) v nedeljo, 23. maja, ob 20.55, na kanalu Slovenija 1 v nedeljo, 30. maja, ob 22.10 in na kanalu Tv Koper - Capodistria v četrtek, 3. junija ob 22.30.