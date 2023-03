Petek za prihodnost okolja in družbe

Okoljevarstveno gibanje Petki za prihodnost (Fridays for Futures) bo v petek priredilo protest s shodom, ki bo krenil ob 9. uri s Trga Oberdan. Tokrat gre za večjo demonstracijo, ki ne zadeva samo hitrih klimatskih sprememb.

»Na ulico bodo stopile tudi druge organizacije, ki so se prvič med sabo povezale v tako velikem številu. Tokrat ne gre samo za klimatske spremembe, ampak tudi za prevelike socialne razlike, prave razpoke v kapitalističnem sistemu. Demonstrirali bomo proti nasilju nad ženskami in se s tem povezali z dnevom žensk, a tudi proti izbiram lokalnih politikov, ki so se odločili za nekoristna gradbena dela, škodljiva za okolje,« je na srečanju z novinarji povedal predstavnik gibanja Davide Bortolini in omenil načrt žičniške povezave med Trstom in Krasom, širitev bolnišnice na Katinari ter namestitev novih naprav ob cisternah družbe SIOT v dolinski občini. »Vsakodnevno življenje na Tržaškem bi bilo bolj znosno, če bi se manj vlagalo v potniške ladje in več v ureditev kolesarske poti,« je dodal Bortolini.