Peter Suhadolc direktor evropske veje mednarodne federacije filatelistov

Poštne znamke: vrednotnice, s katerimi plačujemo poštne usluge, a tudi velika ljubezen vseh filatelistov. Za njihove razstave, pravila o razstavljanju in izobraževanje sodnikov skrbi na svetovni ravni mednarodna federacija filatelistov (Fédération International de Philatélie) FIP. Ta vse od leta 1926 spodbuja zanimanje za filatelijo, zbiranje znamk in čim bolj kvalitetno razstavljanje. Kot direktorja za evropsko vejo organizacije pa so ravnokar izvolili Petra Suhadolca, predsednika slovenskega filatelističnega društva iz Trsta Lovrenc Košir in obenem podpredsednika Filatelistične zveze Slovenije.

Volitve so potekale v Indoneziji 9. avgusta, zveza FIP je takrat izbrala nove člane upravnega sveta. Tega sestavljajo poleg predsednika svetovne organizacije podpredsedniki in direktorji evropske, azijske in ameriške kontinentalne zveze. Peter Suhadolc je že leta 2008 postal mednarodni sodnik filatelistične organizacije FIP, redno se je udeleževal razstav po celem svetu in predaval o zbiranju poštnih znamk ter vsem, kar je povezano z njihovim nastankom. Že deset let je tudi aktiven v upravnem svetu za komisije za tematsko filatelijo FIP, to se pravi komisije, ki ocenjujejo zgodbe in filatelistično gradivo, uporabljeno za ilustriranje izbrane tematike, je razložil novoizvoljeni direktor za Evropo pri FIP. »Z znamkami lahko ilustriramo karkoli, na primer zgodbo o osvajanju gora, o alpinizmu. Jaz sem ravno to tematsko zgodbo razstavljal že po celem svetu,« je še pojasnil.