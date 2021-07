Peterlinova dvorana v novi preobleki

Slovenski kulturni hram v Ulici Donizetti doživlja temeljito prenovo. Peterlinova dvorana bo kmalu zablestela v novi luči, brez stenskega in talnega tapisona, a z napredno tehnološko opremo in novo ureditvijo prostora. S pomočjo Dežele Furlanije - Julijske krajine je Društvo slovenskih izobražencev stopilo na zahtevno pot gradbenega preoblikovanja ene izmed dvoran, kjer nastajajo glavni kulturni dogodki Slovencev v Italiji, predvsem prireditve Slovenske prosvete in včlanjenih društev.

Dvorano so prvič uredili leta 1972, leta 1991 pa jo delno obnovili. Nujen je bil poseg na stenah in tleh, kjer je tapison stal že več desetletji in zahteval posebno vzdrževanje. Preproga je bila sicer dober akustični izolator, ki je popolnoma izničil odmev. Da bi se odmevu izognili pa so arhitekti biroja Obrat v načrt vključili posebne plošče, ki niso le tehnično učinkovite, ampak tudi estetsko dovršene, kot je pojasnil arhitekt Aleš Plesničar. Pri izdelavi načrta so si pri biroju zastavili cilj, da bi uporabili čim manj materialov in obdržali originalne elemente dvorane, kot sta leseni pod in vrata.

Dvorano bodo razdelili z zaveso. Kjer je nekoč stal oder bo tako nastal tehnični prostor, kjer bo pospravljen klavir, stoli in druga oprema. V primeru večje prireditve ali dogodka, ki zahteva klavirsko spremljavo in posebno lokacijo, se bo tisti del dvorane spremenil v prizorišče nastopa.