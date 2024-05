Ni vedel, da nastopa z desno sredino in noče, da ga volijo

Občinske volitve v Dolini, kjer bodo volivci 5600-glave skupnosti izbirali naslednika župana Sandyja Kluna, so zaenkrat objektivno gledano najbolj pestre na Tržaškem. Po dolgem iskanju kandidatov tako v levi kot v desni sredini problemov ni bilo konec. Pred nekaj dnevi smo poročali o tem, da Komunistični partiji Italije ni uspelo predstaviti avtonomne liste zaradi nesporazuma s koalicijskimi partnerji. Včeraj pa je Primorski dnevnik prejel vest, da se je na listi Uniti-Združeni Alessandro Kompare istoimenskega nosilca liste, ki je pristopila k desni sredini, znašel kandidat, kateremu niso povedali, da bo nastopil v tej koaliciji.

Roberto, za prijatelje Robi Klobas je pred dvema tednoma podpisal soglasje za nastop na listi dolgoletnega znanca Alessandra Kompareja, sicer vodje bančne poslovalnice. Kompare je Klobasu ponudil nastop na nevtralni občanski listi, ki bi prvega podpirala kot županskega kandidata. Klobas je Kompareja vprašal o podrobnostih programskih smernic. Slednji je izpostavil predvsem vprašanje smrada, ki ga povzroča naftovod Siot. Klobas se je sprva odzval skeptično, češ da se je že marsikdo skušal lotiti izpustov naftovoda, vendar brez uspeha. Kompare naj bi mu nato odvrnil z obljubo po novih idejah in pristopih. Vseskozi pa je bil po Klobasovih besedah govor o neodvisnem, brezbarvnem - v smislu političnih tradicij - nastopu. »Če je tako, se strinjam,« mu je naposled dejal Klobas.

Zatem se je zgodba zapletla. Kompare je pred enim tednom sporočil Klobasu, da ne namerava več nastopati kot županski kandidat in se bo raje potegoval za mesto podžupana. Izbiro je utemeljil rekoč, da imajo tako več možnosti za zmago. Klobasu pa takrat ni bilo povedano, da bo Komparejeva lista pristopila k desni sredini. »Morda mi je rekel ime županskega kandidata, a se tega ne spomnim in ga vsekakor ne poznam. Jaz poznam Sandyja (Kluna op.a.), ki je bil moj sošolec, poznam Gombača, ki dela ‘kažin’, in poznam Slokarja. Sigurno pa mi ni rekel, da se je lista priključila desni sredini.«

Kompare to osporava. Primorskemu dnevniku je dejal, da je lista še vedno občanska, Klobasu pa podpore županskemu kandidatu desne sredine Robertu Massiju ni nikoli prikril. »Verjetno je bil preveč navdušen nad programom,« je dodal.

To pa ni zagrenilo odnosov med njima. Nastalo situacijo sta opisala kot nesporazum. Ko je Klobas v našem dnevniku prebral, da nastopa z desno sredino, je na Občini Dolina preveril, ali obstaja možnost samoizključitve iz list. Uslužbenci so preverili pri pristojnih oblasteh, saj se je to pripetilo prvič. Na oddani listi pa spremembe niso več možne.

»Nočem, da me volijo. Če bodo ljudje volili zame in bom izvoljen, ne bom sprejel funkcije,« je zaključil Klobas. V kampanjo se torej podaja nejevoljno in svojevrstno. V trumah kandidatov, ki se borijo za vsak glas, se en kandidat podpore volivcev otepa. Jadran Vecchiet