Petje slavca z Bavčarjem

Sredina večerna izkušnja v dvorani Bobi Bazlen palače Gopčević v Trstu je bila nadvse izvirna, od časa do časa celo transcendentalna. Kot bi publika za dobro uro oslepela in se potopila v svet fotografa in filozofa Evgena Bavčarja.

Umetnik, ki živi razpet med Lokavcem pri Ajdovščini in Parizom, je pred nekaj dnevi praznoval 80. rojstni dan. Slavje mu je v Trstu (v okviru slovenskih dogodkov ob Barcolani) priredil krožek Krut v sodelovanju z deželnim sedežem RAI in Radiotelevizijo Slovenija. Ob priložnosti so predvajali radijski dokumentarec Potovanje na robu noči v produkciji vseh treh programov Radia Slovenija. Radijska zgodba jubilanta spremlja pri njegovem več kot štiridesetletnem ritualu – snemanju petja slavca v majski noči v domačem Lokavcu. Ptiček mu posreduje energijo sonca, ki jo je spoznal kot otrok, preden bi mu eksplozija detonatorja italijanske mine pri enajstih letih za vedno vzela vid. Predvajanju radijske zgodbe je sledil pogovor, ki ga je vodila novinarka Radia Trst A Lucija Tavčar. Z njo so se poleg Bavčarja pogovarjali še Mojca Delač, Luka Hvalc in Saška Rakef, ki so se podpisali pod režijo zvočnega dokumentarca.

Bavčar je petje slavčka sprva snemal na magnetofon in kasetofon, kasneje je začel to početi z digitalnimi registratorji. Iz tega njegovega nenavadnega rituala je nastal radijski dokumentarec, ki skozi zvok odpira vprašanja o slepoti, samoti, bližini in človekovem doživljanju noči. Zgodba sega od Lokavca do italijanskega otoka Capri, pomembno vlogo pa ima pri njej tudi knjiga Villa San Michele švedskega zdravnika in pisatelja Axla Muntheja. Ta je, da bi ptice rešil pred mučenjem, kupil grad Barbarossa na otoku pred Neapljem in tam ustvaril zaščiteno območje ter vilo, kjer so ptičke reševali pred trpinčenjem. Danes je to pomembna ornitološka postojanka.