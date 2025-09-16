Piermarco Borettaz na čelu operativnega oddelka

V Trst je pred dobrima dvema tednoma prišel iz Trenta, nekaj časa je delal tudi v Bocnu, po rodu je iz Doline Aoste: podpolkovnik Piermarco Borettaz svojo kariero v karabinjerskih vrstah sedaj nadaljuje na prav tako jezikovno mešanem območju – na Tržaškem. Novi poveljnik oddelka za operativno delovanje tržaških karabinjerjev pa si je poklicne izkušnje že nabiral tudi v boju proti organiziranemu kriminalu, zlasti kalabrijski ndrangheti.

Podpolkovnik Borettaz se je včeraj predstavil tržaškim medijem. Kot poveljnik operativnega oddelka bo vodil tako informacijsko kot preiskovalno enoto, to je tiste karabinjerje in karabinjerke, ki v službi običajno ne nosijo uniforme, saj na terenu zbirajo informacije in pridobivajo dokaze o morebitnih kaznivih dejanjih. Zadolžen bo tudi za stike z mediji.