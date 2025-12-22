Pijani in »zadeti« za volanom: 14 voznikov izgubilo vozniško

Koprska policijska uprava medijem redno pošilja pregled policijskih posredovanj, kaznivih dejanj in prekrškov. Ob ponedeljkih mediji prejmejo »obračun« policijskega dela med koncem tedna. Minuli vikend sta zaznamovala alkohol in prepovedane droge: policisti so v petek, soboto in nedeljo ustavili kar štirinajst voznikov, ki so za volan sedli pijani oziroma »zadeti«, pri čemer so imeli v telesu sledi t. i. trdih drog, kot sta kokain in amfetamin. Posebej zaskrbljujoča je tudi nizka starost nekaterih kršiteljev, med njimi so tudi vozniki začetniki, ki so pod vplivom alkohola ali drog ogrožali lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.

V petek so koprski policisti ustavili 50-letnega domačina, ki je napihal 0,82 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo na sodišče vložili obdolžilni predlog. Kmalu zatem so policisti pri Razdrtem ustavili 74-letnega voznika, pri katerem je alkotest pokazal 0,69 mg/l. Tudi njemu so odvzeli vozniško dovoljenje in podali obdolžilni predlog. Ob 21.40 je bil v Kopru ustavljen 39-letni domačin, ki je »napihal« 0,64 mg/l. Ker se z rezultatom ni strinjal in je odklonil dodatno preverjanje stopnje alkoholiziranosti z etilometrom, so ga policisti pridržali in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Malo pred polnočjo so v Postojni ustavili še 44-letnega domačina, ki je prav tako napihal 0,64 mg/l, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje.

V soboto so policisti prvega vinjenega voznika ustavili že malo pred 1. uro zjutraj. Alkotest je pokazal 0,81 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog. Ob 2.30 so policisti ustavili 36-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Alkohola v telesu skorajda ni imel, hitri test za droge pa je pokazal prisotnost amfetaminov in kokaina. Ker je moški odklonil strokovni pregled, so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega vložili obdolžilni predlog. Tretji po vrsti je bil ob 3.58 23-letni domačin, voznik začetnik, ki zaradi tega statusa sploh ne bi smel uživati alkohola pred vožnjo. Napihal je 0,68 mg/l in ostal brez vozniškega dovoljenja. Uro pozneje so policisti ustavili še 44-letno domačinko, pri kateri je alkotest pokazal 0,37 mg/l, test na droge pa je bil pozitiven na amfetamine in kokain. Tudi ona je odklonila strokovni pregled, kar predstavlja hujši prekršek. Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje in odredili pridržanje. Ob 5.45 so policisti pri Postojni ustavili 22-letnega domačina, ki je vozil pod vplivom kokaina. Ker je odklonil strokovni pregled, so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega uvedli postopek. Zadnjega v soboto so policisti ustavili malo pred 10. uro dopoldne. 44-letniku iz okolice Kopra je hitri test pokazal prisotnost metamfetaminov, amfetaminov in kokaina. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in zoper njega vložili obdolžilni predlog.

V nedeljo so policisti prvega vinjenega voznika ustavili malo pred 1. uro zjutraj v Pivki. 23-letni domačin, ki sploh ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, je napihal 0,80 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega pa vložili obdolžilni predlog. Kmalu zatem, ob 1.19, so v Kopru ustavili 19-letnega voznika začetnika iz Sežane, ki je napihal kar 1,25 mg/l. Hitri test za droge je bil pozitiven na amfetamine in kokain. Ker je odklonil strokovni pregled, so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje, odredili pridržanje in zoper njega vložili obdolžilni predlog. Ob 4.49 so v Izoli ustavili 27-letnega državljana Kosova, pri katerem je alkotest pokazal 0,37 mg/l, test na droge pa prisotnost kokaina. Vozniku so odredili strokovni pregled, odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in zoper njega podali obdolžilni predlog. Nekaj po 5. uri zjutraj so v Pivki ustavili še 37-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je kljub prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja vozil kombi. Alkotest je pokazal 0,83 mg/l, policisti pa so mu vozilo zasegli in zoper njega vložili obdolžilni predlog.